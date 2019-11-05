Общество

В Минстрое не исключили, что стоимость капремонта могут пересмотреть

Министерство строительства и ЖКХ не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капремонта в многоквартирных домах, заявил замглавы ведомства Максим Егоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое экономически обоснованная стоимость капитального ремонта», — сказал замминистра.

Егоров отметил, что, возможно, стоит перейти на двухтарифную форму оплаты капремонта с минимальной стоимостью для граждан. Замглавы Минстроя подчеркнул, что «есть большой разрыв программы и финустойчивости».

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому в состав комиссии по приёмке выполненных работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме смогут войти представители органов местного самоуправления.