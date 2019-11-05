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Общество

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии могут продлить

07.11.2019 17:34|ПсковКомментариев: 0

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, в 2020 году предложено установить продолжительностью 258 месяцев. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Как пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в том случае, если инициатива будет поддержана, с 1 января 2020 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет увеличен на шесть месяцев.  

По данным Росстата на 1 января, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 лет, женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,28 лет, а их численность — 915 900 и 1 106 849 человек соответственно, пояснил депутатам замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год должен составить 263 месяца. Чтобы не допустить  резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 2016 года по 2020 год, предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно, сказал Пудов.

 

Теги: #пенсии #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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