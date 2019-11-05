Общество

В «Общественном совете Псковской области» разъяснили причину судебной тяжбы против обкома КПРФ

Сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов разъяснил, почему движение судится с Псковским обкомом КПРФ. О причинах судебной тяжбы общественник рассказал 7 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Источник: «КРПФ Псков Пресс-служба», Youtube

«Если в общих чертах, то дело в заключенном гражданско-правовом договоре, по которому работы должны оплачиваться по указанным расценкам. То есть здесь нет ничего политического. Это арбитражное разбирательство», - отметил Григорий Шустов.

Также общественник подчеркнул, что ответчиком в деле выступает именно Псковский обком КПРФ, а не первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Мы и наша КПРФ близки по идеологии. И они, и мы - за народ! Но, в отличие от них, мы хотим работать профессионально, без политической трескотни! А у них - бывает популизм. Реальных же дел там куда меньше, если смотреть отчет о деятельности в областном Собрании. Например, за несколько лет - один закон о детях войны, и это выпячивается как достижение. Считаю, это несерьезно».

Кроме того, сопредседатель общественного движения уточнил, что для него популист - тот, кто «перескакивает с темы на тему, не доводит начатое до конца и хочет только засветиться».