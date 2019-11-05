Общество

В этом году в Великих Луках откроется новый ФОКОТ

В рамках рабочей поездки в Великие Луки заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов ознакомился с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), который возводится возле общеобразовательной школы № 12. Вице-губернатора сопровождали глава администрации города Любовь Романова, представители подрядной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. в настоящее время на площадке будущего ФОКОТа активно идут работы по укладке новых покрытий и подготовка к монтажу оборудования.

«На сегодняшний день у нас 80% готовности, задержек нет, все оборудование и материалы поступили, часть находится на площадке, часть - на складе предприятия. В ближайшие дни будет стелиться искусственная газонная трава. Отставаний от графика нет, все в рабочем режиме, до конца контракта объект будет сдан», — заверил директор компании-подрядчика ООО «СМУ-44» Сергей Капралов.

Василий Осипов обсудил с подрядчиком вопросы, связанные с ходом строительных работ. Вице-губернатор обратил внимание, что спортивный объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году. «Сложности есть, но они решаемы. Для этого мы и посещаем объекты, чтобы понимать проблематику и решать вопросы. Строительство финансируется из разных источников: сюда вложены федеральные, муниципальные и региональные средства», - заметил он.

Напомним, новый спорткомплекс возводится на месте старого уличного стадиона школы № 12. Он будет аналогичен спортивной площадке, расположенной на Дятлинке. Согласно проекту, здесь появятся беговые дорожки, уличные многофункциональные тренажеры, поле для мини-футбола, баскетбольные кольца, другое спортивное снаряжение. Территория будет огорожена и освещена. Пользоваться ФОКОТом смогут все жители микрорайона.