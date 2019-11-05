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В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась конференция «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия»

Межвузовская научно-практическая конференция собрала представителей органов государственной власти, профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций Северо-Западного федерального округа, ведущих специалистов силовых ведомств региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Участников научного мероприятия приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, который отметил актуальность и важность темы, выбранной для обсуждения на конференции, и пожелал всем интересного плодотворного диалога.

Перед собравшимися выступил заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Дмитрий Прокофьев, уделивший особое внимание вопросам организации межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

О проблемах взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития, прозвучало в выступлениях представителей Управления Росгвардии, УМВД, УФСИН, УФССП России по Псковской области.

Отметим, что в ходе конференции работали две секции – «Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов» и «История развития и взаимодействия правоохранительных органов России» и с докладами на них выступили не только представители силовых ведомств, но и образовательных организаций – Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, Псковского государственного университета, Пермского института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России.

По итогам научного мероприятия, организованного кафедрой государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, будет издан сборник с выступлениями участников конференции «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия».