Общество

Петр Крупеня принял участие в псковских мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине парада на Красной площади

Сегодня, 7 ноября, в День воинской славы России, в Пскове на площади Победы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 78-ой годовщине легендарного парада, который прошел в 1941 году на Красной площади в Москве и сыграл решающую роль в истории страны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, вместе с организаторами мероприятия, которыми выступила общественная организация Псковской области «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов») память участников Великой Отечественной войны почтили руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, а также представители городской администрации, военнослужащие 76-ой десантно-штурмовой дивизии, курсанты Академии ФСИН России, представители силовых структур, общественные организации военно-патриотической направленности и другие гости.

Почетный караул у монумента несли воины Псковского гарнизона и представители молодежной организации.

Мероприятие началось с выступления присутствующих гостей, которые единодушно отметили историческую значимость легендарного парада войск Красной Армии в осажденной Москве 7 ноября 1941 года. В тот день участники парада торжественным маршем уходили с Красной площади прямо на фронт.

Среди воинов парада 1941 года были псковичи: Станислав Меньшиков, Иван Гаврилов, Геннадий Ракиткин, Николай Кружков, Андрей Осипов и Иван Фролов.

В продолжение мероприятия прозвучал гимн России. Участники митинга возложили к могиле Неизвестному солдату гирлянду воинской Славы и цветы.

В завершение мероприятия военнослужащие Псковского гарнизона, курсанты Академии ФСИН России и псковские кадеты прошли торжественным маршем.