Общество

ОНФ разобрался в ситуации с затоплением моста через реку Кебь

В Общероссийский народный фронт в Псковской области обратились жители СНТ «Восток» Псковского района. 5 ноября там сгорели два дачных дома. Пожарные машины к месту происшествия добраться не смогли. Из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в реке Кебь. Мост из бетонных плит, который соединял две части садоводческого товарищества, ушел почти на 2 метра под воду. Это единственный проезд для транспорта, другая дорога упирается в железную дорогу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Псковской области.

«Пришли две пожарные машины. Было темно, моста уже не видно. Пожарные зашли в воду, но дальше ехать не рискнули. Они вернулись назад, объехали по другой дороге, а потом пешком от железной дороги дошли до пепелища», - вспоминает подробности происшествия председатель СНТ «Восток» Анатолий Кочкин.

Псковские общественники отреагировали на обращение местных жителей и выехали к затопленному мосту для встречи с населением и представителями подрядной организации.

Проблемы с мостом через реку Кебь существуют еще с 1970-х годов, когда садоводческое товарищество образовалась. В 2016 году местные жители обратились на «прямую линию» к президенту и рассказали о своей проблеме. Два года шла отработка проектной документации. Проект согласовали и утвердили. Но начать строительные работы с крановой техникой мешают опоры ЛЭП.

«Также для начала работ нужно, чтобы заказчик подготовил весь земельный участок для строительной площадки. Чтобы построить мост надо сделать временный для транспортировки материалов на другой берег. Но погодные условия сейчас не позволяют этого сделать», - отметили представители ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Утвердить проект по переносу опор линий электропередач должны 15 декабря 2019 года. После этого начнется подготовка строительной площадки.

Подрядчики намерены соблюдать сроки и ввести мост в эксплуатацию до 31 июля 2020 года.