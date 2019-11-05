Общество

Осенний паводок на Пскове. ФОТО

Еще недавно многие псковичи переживали по поводу того, что река Пскова за лето сильно обмелела. Недавние дожди в корне изменили ситуацию: река разлилась. Такое обычно бывает только в период весенних паводков.

Со стороны Финского парка вода залила пешеходные дорожки и вплотную подступила к скамейкам. Из-за поднявшегося уровня воды оказались затоплены ивы по обоим берегам реки.

Также вода частично залила территорию парка Строителей, где недавно началось благоустройство в рамках контракта по реконструкции улицы Леона Поземского.