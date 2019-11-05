Общество

Интернет разрушительно влияет на институт семьи в России, считает вице-спикер Госдумы

Большое разрушительное воздействие на институт семьи оказывают в том числе негативные факторы современной социальной среды, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова на VII Международном форуме «Святость материнства» в Белграде. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Нас очень тревожит, что в России начиная с 2016 года наблюдается убыль населения. И по прогнозам, она будет продолжаться до 2023 года», - заявила парламентарий.

По ее словам, в настоящее время «повседневной реальностью стала сетевая организация поведения людей» — в первую очередь речь идет о молодежи. «Большинство молодых людей буквально живут в Интернете. И, разумеется, зависят от него», — сказала Епифанова.

Она считает, что в результате выхолащивается историческая память, искажаются, а то и вовсе теряются важные жизненные ориентиры, в том числе и семейные ценности. Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений, подчеркнула вице-спикер.

«Как говорится, «бытие определяет сознание». Эту формулу пока никто не отменял», — отметила Ольга Епифанова.