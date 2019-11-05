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Общество

Воспитанники псковского приюта побывали в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ

07.11.2019 20:19|ПсковКомментариев: 0

В Пскове воспитанники Приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, побывали на выставке в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

Познакомившись со старинными методами борьбы с пожарами и с современным оснащением огнеборцев, ребята смогли воочию убедиться, каким сильным, знающим и мужественным должен быть представитель этой героической профессии. Юные посетители с большим интересом рассматривали действующие экспонаты: «опасный дом», макет по молниезащите, а также по тушению нефтесодержащих продуктов. Они с удовольствием отвечали на вопросы экскурсовода - ведущего методиста Светланы Тагановой. Юные гости показали, что немало знают по такой специфической теме как  пожарная безопасность.

Также дети посмотрели поучительный мультфильм «Кошкин дом». Все участники этого своеобразного путешествия в мир пожарной безопасности обещали организаторам мероприятия строго соблюдать правила обращения с огнем и электрическими приборами. Они поблагодарили сотрудника выставки и представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за интересную экскурсию.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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