Общество

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки встретились с молодежью

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки капитан полиции Виталий Дервиникин провел профилактическую беседу с призывниками в Великолукском военном комиссариате. В ходе встречи полицейский рассказал молодым людям об ответственности за незаконное потребление и распространение наркотических средств, о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выступающий обратил внимание призывников на физическую и психологическую зависимость, возникающую при потреблении наркотиков и психоактивных веществ. Говорилось также о мерах, принимаемых органами внутренних дел по противодействию наркопреступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет. Собравшимся напомнили номера контактных телефонов, по которым граждане могут сообщать информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Гость пожелал ребятам достойно выполнить свой гражданский долг в рядах Вооруженных сил страны и пригласил желающих после возвращения из армии поступать на службу в органы внутренних дел.