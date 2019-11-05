Общество

Названа дата продажи билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поступят в продажу с пятницы, 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора перевозок.

Кроме того, по информации РИА Новости, первый поезд из Северной столицы на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 14 декабря.

Как сообщалось в июне, движение поездов по Крымскому мосту планировали запустить 9-10 декабря. Первые два поезда проследуют из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, уточнил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян.