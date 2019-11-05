Общество

Власти Псковской области вручили полицейским ключи от новых служебных автомобилей

Одиннадцать новых служебных автомобилей получили сотрудники ГИБДД Управления МВД России по Псковской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ключи от новой техники полицейским региона по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел, 7 ноября, вручил его заместитель Василий Осипов. Церемония прошла в Пскове, на площади Ленина, во время торжественного развода личного состава городского гарнизона полиции.

«Хочу выразить огромную благодарность за безупречную службу, обеспечение безопасности и правопорядка на территории региона. Администрация Псковской области со своей стороны будет оказывать вам всю необходимую поддержку», — отметил вице-губернатор и пожелал личному составу спокойных трудовых будней.

Автопарк ведомства пополнили 6 новых автомобилей «Шкода» и 5 внедорожников «УАЗ», которые будут работать в Пскове, Невельском, Псковском, Дедовичском, Стругокрасненском районах. Они оборудованы всем необходимым для несения службы. Это только первая партия техники. В ближайшее время региональное УМВД получит еще около 40 новых служебных автомобилей.

В ходе торжественного развода начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников также наградил сотрудников ведомства и Росгвардии государственными и ведомственными наградами. На мероприятии были отмечены и победители конкурса «Лучший по профессии».