Общество

Депутаты Госдумы предложили исключить импортные продукты из школьных обедов

Депутаты Госдумы предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Такие поправки планируется перед вторым чтением внести в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников, рассказал «Известиям» автор инициативы Борис Чернышов.

В условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей, считает депутат. Кроме того, контролировать качество российской продукции легче, чем импортной.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу. По его словам, такое требование поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Кроме того, закупки отечественных продуктов могут быть выгоднее финансово.

Второе чтение законопроекта еще не назначено. До 22 ноября в Госдуму должны поступить поправки к документу.