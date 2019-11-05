Общество

Фонд «Земляки» выделит средства семье Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом

Общественным советом фонда «Земляки» было принято решение выделить семье Долженко, пострадавшей в ДТП под Псковом, сумму, которая поможет им в будущем. Об этом в соцсети Instagram сообщил депутат Госдумы, возглавляющий фонд «Земляки», Александр Козловский.

«Многие знают, что в семье псковичей Долженко случилось большое горе: после ДТП три несовершеннолетние девочки оказались в больнице в тяжелом состоянии, а их родители погибли. Считаю правильным не оставаться в стороне от такой беды и помочь девочкам и бабушке, на попечении которых они теперь останутся», - написал депутат и выразил глубокие соболезнования бабушке и девочкам, пожелав им скорейшего выздоровления.

Помочь девочкам призвал в своем Instagram и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он сообщил, что сейчас девочки находятся в реанимации, под пристальным контролем врачей, медикам удалось стабилизировать их крайне тяжелое состояние. Младшие пришли в сознание, старшая - введена в искусственную кому. Все трое получили множество серьезных повреждений, поэтому после лечения им понадобится длительная реабилитация.

«Спасибо всем, кто искренне переживает за состояние детей, которые лишились родителей и сами стали жертвами страшного ДТП на Ленинградском шоссе. Те, кто хочет протянуть руку помощи семье Долженко, могут сделать это через Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги»», - отметил глава региона.

Напомним, 3 ноября, около 11.40 в Псковском районе на трассе Псков - Санкт-Петербург произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Hyundai, мужчина 1977 года рождения, выехал на встречную полосу движения для совершения обгона, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка погибли. Трое детей-пассажиров доставлены в больницу.

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Сделать пожертвование можно несколькими способами:

1) Перечислить средства на счет фонда с пометкой «Долженко».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2) Перечисление через устройство самообслуживания или с помощью специального приложения фонда.

Для этого необходимо:

Вставить карту в устройство самообслуживания. Выбрать раздел «Платежи и переводы», далее – «Благотворительность и социальная помощь». Выбрать благотворительную организацию - Фонд княгини Ольги, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко» и сумму пожертвования. Подтвердить платеж.

3) С помощью мобильного приложения.

Для этого необходимо:

Выбрать вкладку «Платежи», далее - «Остальное». С помощью поиска найти благотворительную организацию - Благотворительный Фонд княгини Ольги). Указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко», сумму пожертвования и подтвердить перевод кодом, пришедшим по СМС с номера 900.

4) С помощью QR-кода: