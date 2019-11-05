Общество

С начала ноября в Псковской области задержаны 18 нарушителей правил пограничного режима

С начала ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 18 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму около 8 тысяч рублей.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области напоминает жителям и гостям нашего региона, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).

Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гражданам о том, что перед планированием поездки в пограничную зону необходимо ознакомиться с действующим законодательством в пограничной сфере и строго его соблюдать, убедиться в наличии необходимых для этого документов и не создавать предпосылки к совершению правонарушений.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.