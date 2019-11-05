Общество

«Пятерочки» будут отдавать некондицию на корм животным

Сеть магазинов «Пятерочка» запускает проект по передаче для переработки в корма животным непроданных продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. К апрелю 2020 года этот проект заработает во всех магазинах сети, в том числе в Пскове. «Пятерочка» планирует отдавать на переработку около 70% такой продукции, сообщают в компании X5 Retail Group, в которую входит сеть, сообщает «МК в Пскове».

Пилотный проект оправдал ожидания - на переработку пускали до 2,5 тысячи тонн продукции, то есть треть всей некондиции, каждый месяц.

Десять компаний по всей стране забирают фрукты, овощи, мучные изделия, а также бакалею, потерявшие товарный вид и форму до окончания срока годности. Они перерабатывают полученную продукцию в корм для скота.