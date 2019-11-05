Общество

Инженеры-геодезисты в Пскове, Смоленске и Новгороде зарабатывают одинаково

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-геодезистов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-геодезист в Пскове в среднем получает 52 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 74 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 58 000 рублей, Великий Новгород – 52 000 рублей, Смоленск – 52 000 рублей, Ленинградская область – 62 000 рублей в месяц.