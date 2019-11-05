Общество

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В России 12% граждан вели здоровый образ в течение 2019 года. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Критериями отбора были такие показатели, как отсутствие курения, физическая активность, включающая в себя не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, ежедневное употребление не менее 400 г фруктов и овощей, нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки и ограниченное употребление алкоголя - не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин.

Согласно статистике, лидирующую позицию по числу населения, придерживающегося ЗОЖ, заняла Ингушетия - 48,8%. На втором и третьем месте расположились Крым и Адыгея - 29,2% и 28,8% соответственно. За ними следуют Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). В Москве и Санкт-Петербурге здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно.

Самый низкий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе - там он составил 0,4%. В Туве число людей, предпочитающих здоровый образ жизни, составляет 1,1%, в Ненецком автономном округе - 2,1%, в Хабаровском крае - 2,2%, а в Забайкальском крае - 3,3%.

По словам ведущего научного сотрудника международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрея Коротаева, низкий процент придерживающихся ЗОЖ граждан объясняется наличием пункта о потреблении фруктов и овощей, а низкий показатель Чукотки обусловлен аномальными природными условиями региона.

Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств по всей стране, респондентами стали более 131 тыс. человек - 56% женщин и 44% мужчин.