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Общество

«Ласточка» задержалась в пути из Петрозаводска в Псков из-за обледенения

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Два скоростных поезд «Ласточка» сообщением Петрозаводск-Петербург и Петрозаводск-Псков опаздывают по прибытию в Петербург более чем на полтора часа, сообщает в пятницу пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Причина опоздания - сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги из-за обледенения. Из-за неблагоприятных погодных условий 5,6,7 ноября на полигоне Октябрьской железной дороги наблюдается сбой в движении пассажирских поездов, задержки достигают 5 часов. Смотрите также Из-за похолодания в пути существенно задержались три «псковских» поезда