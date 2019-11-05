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Общество

«Ласточка» задержалась в пути из Петрозаводска в Псков из-за обледенения

08.11.2019 09:25|ПсковКомментариев: 0

Два скоростных поезд «Ласточка» сообщением Петрозаводск-Петербург и Петрозаводск-Псков опаздывают по прибытию в Петербург более чем на полтора часа, сообщает в пятницу пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

Причина опоздания - сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги из-за обледенения.

Из-за неблагоприятных погодных условий 5,6,7 ноября на полигоне Октябрьской железной дороги наблюдается сбой в движении пассажирских поездов, задержки достигают 5 часов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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