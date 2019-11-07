Общество

Порядка 200 школьников приняли участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019»

7 ноября в актовом зале ПсковГУ состоялось ежегодное профориентационное мероприятие для старшеклассников «Профессионалы будущего - 2019», организатором которого является Псковский городской молодежный центр.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, на встрече ребятам рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда, среди них оказались медицинский работник, продавец, парикмахер, оператор. Для того, чтобы определиться в своем предназначении, выбрать ориентиры для будущей профессии, начальник отдела трудового воспитания Ольга Безъязычная рассказала о возможности пройти бесплатное профориентационное тестирование на базе Молодежного центра.

Рассказать о своих успехах в профессии, поделиться опытом со школьниками пришли люди, уже добившиеся определенных высот в своей специальности.

Так, особенности своего ремесла раскрыла парикмахер-колорист салона красоты «Шпилька» Наталья Михайлова. Она считает, что эта профессия подходит очень многим, а в преимуществах стоят плавающий график работы и возможность совмещения с учебой. Делать людей красивыми приятно, но важно найти подход к клиенту.

Надежда Рагозина, кандидат медицинских наук, заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области отметила, что в ее случае вопрос о выборе профессии особо не стоял, так как она выросла в семье врачей. «Врач - это профессия, которая оставляет след, безусловно, интересная, нет конвейера одинаковых операций, очень разнообразна», - рассказала Надежда Рагозина.

Илья Казанцев, учитель общественных дисциплин МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», который вошел в пятерку лучших учителей России поделился со школьниками, что так же, как они, ежедневно делает уроки. Он отметил, что дело учителя совсем не легкое, школа полна стереотипов, но ни одна профессия не начнется без учителя. Все они зарождаются именно на школьной скамье.

Михаил Пасько, владелец и руководитель авторской кондитерской «Миша» вспомнил свои студенческие годы, а учился он на факультете иностранных языков, уже тогда у него родился интерес к кулинарии. «Путь к своему делу был кропотливым, но каких вы достигните высот, зависит только от вас» - дал напутствие учащимся предприниматель.

Наталья Гапонова, управляющая службой питания Псковского государственного университета, старший преподаватель Российской международной академии туризма поддержала ребят словами, что ошибаться - не страшно, ошибаться даже можно и нужно, но важно на своих ошибках учиться и не бояться делать свое дело дальше.

Также на мероприятии выступили представители учебных заведений: Псковского государственного университета, Псковского кооперативного техникума, Псковского медицинского колледжа и Псковского филиала Российской международной академии туризма.