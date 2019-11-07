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Общество

В псковской Росгвардии прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

08.11.2019 11:06|ПсковКомментариев: 0

В управлении Росгвардии по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, среди военнослужащих регионального управления Росгвардии прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова, юбилей которого будет отмечаться 10 ноября.

По результатам турнира «золото» завоевал ефрейтор Роман Шихалиев, второе место занял старший лейтенант Александр Ливенцев, замкнул тройку призеров сержант Роман Тюхтий.

Победители награждены памятными кубками и грамотами.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. Он с детства увлекался изобретательством, а на службе в рядах Красной Армии получил возможность в полной мере проявить свой талант конструктора. В число первых разработок Михаила Калашникова вошли: инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка.

Сегодня имя великого русского изобретателя известно по всему миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века, а на предприятии, названном в честь конструктора, собирают одни из лучших винтовок для биатлона.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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