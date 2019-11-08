Общество

Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации, который отмечается сегодня, 10 ноября.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите сердечные поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник людей, которые ежедневно, не считаясь с личным временем, решают важные государственные задачи: стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают безопасность граждан и отстаивают интересы страны.

Ваше сложное и общественно значимое дело требует самых высоких человеческих качеств: мужества и силы духа, выносливости и глубоких профессиональных знаний.

В структуре органов внутренних дел города Великие Луки служат именно такие высококвалифицированные специалисты, преданные избранному делу, верные присяге и долгу.

Благодаря вашей ответственности, компетентности, умению грамотно и оперативно решать поставленные задачи и действовать в непростых ситуациях, в нашем городе сохраняется стабильная обстановка, соблюдается общественный порядок, отмечается снижение по многим видам правонарушений, обеспечивается надежная защита от терроризма и экстремизма.

Выражаем вам благодарность за безупречное исполнение служебных обязанностей и самоотверженность. Убеждены, что и в дальнейшем вы будете также решительно противостоять любым нарушениям закона, охранять покой наших граждан.

В этот день мы склоняем головы перед памятью о тех, кто до конца остался верен своему долгу. Со словами глубокой признательности обращаемся к ветеранам органов внутренних дел, показавшим пример ответственного служения народу и государству.

От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам ОМВД по городу Великие Луки крепкого здоровья, успехов в нелегкой, но благородной службе! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!».