Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все на бал
Идеальное авто в Автотим
Кто такие шабашники?
Где отпраздновать корпоратив?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Да будет свет!
Где переобуть машину?
Аварий не будет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Реально работающий механизм
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.11.2019 09:305 Псковские медиа: Рейтинг доверия СМИ 10.11.2019 10:590 Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ 10.11.2019 09:293 Президент предложил создать этические нормы взаимодействия людей и искусственного интеллекта 10.11.2019 09:001 Правоохранители отмечают профессиональный праздник 09.11.2019 20:590 Псковское региональное отделение Российской ассоциации политнауки подвело итоги работы за три года 09.11.2019 20:370 В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
 
 
 
Самое популярное 07.11.2019 14:113 Стала известна дата открытия гипермаркета «Перекресток» в псковском торговом центре 07.11.2019 14:5618 «Дело Ульяны Михайловой». Сигналы и символы 07.11.2019 16:131 Псковская область: регион на таблетках 07.11.2019 14:147 Федор Турыгин возглавил управление информационной политики администрации Псковской области 07.11.2019 18:478 Что за ужас творится - псковичи пожаловались на разбросанные у воинской части упаковки из-под масла. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ

10.11.2019 10:59|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации, который отмечается сегодня, 10 ноября.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 

Примите сердечные поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 

Это праздник людей, которые ежедневно, не считаясь с личным временем, решают важные государственные задачи: стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают безопасность граждан и отстаивают интересы страны. 

Ваше сложное и общественно значимое дело требует самых высоких человеческих качеств: мужества и силы духа, выносливости и глубоких профессиональных знаний. 

В структуре органов внутренних дел города Великие Луки служат именно такие высококвалифицированные специалисты, преданные избранному делу, верные присяге и долгу. 

Благодаря вашей ответственности, компетентности, умению грамотно и оперативно решать поставленные задачи и действовать в непростых ситуациях, в нашем городе сохраняется стабильная обстановка, соблюдается общественный порядок, отмечается снижение по многим видам правонарушений, обеспечивается надежная защита от терроризма и экстремизма. 

Выражаем вам благодарность за безупречное исполнение служебных обязанностей и самоотверженность. Убеждены, что и в дальнейшем вы будете также решительно противостоять любым нарушениям закона, охранять покой наших граждан. 

В этот день мы склоняем головы перед памятью о тех, кто до конца остался верен своему долгу. Со словами глубокой признательности обращаемся к ветеранам органов внутренних дел, показавшим пример ответственного служения народу и государству. 

От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам ОМВД по городу Великие Луки крепкого здоровья, успехов в нелегкой, но благородной службе! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 243 человека
10.11.2019, 11:150 Активного участника фестивалей реконструкции в Изборске подозревают в убийстве с расчленением 10.11.2019, 10:590 Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ 10.11.2019, 10:300 Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард»
10.11.2019, 09:293 Президент предложил создать этические нормы взаимодействия людей и искусственного интеллекта 10.11.2019, 09:001 Правоохранители отмечают профессиональный праздник 09.11.2019, 22:280 В России планируют ввести систему поощрения аккуратных водителей 09.11.2019, 22:060 Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ
09.11.2019, 21:450 Вышедшая из берегов Шелонь затопила прибрежные улицы Порхова и вплотную подступила к крепости. ФОТО 09.11.2019, 21:245 Россияне стали пить меньше пива 09.11.2019, 20:590 Псковское региональное отделение Российской ассоциации политнауки подвело итоги работы за три года 09.11.2019, 20:370 В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
09.11.2019, 20:150 Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку 09.11.2019, 19:480 Три объекта дошкольного образования откроются в Пскове в следующем году 09.11.2019, 19:266 Дональд Трамп хочет приехать в Россию на празднование 75-летия Победы 09.11.2019, 19:010 Воскресенье в Псковской области будет облачным и дождливым
09.11.2019, 18:490 Михаил Ведерников оценил, как ведется реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове 09.11.2019, 18:421 Псковскую область могут отстранить от участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах 09.11.2019, 18:190 Решение об участии России в летней Олимпиаде примут до конца года 09.11.2019, 17:550 Семинары по скаутской православной педагогике пройдут в Доме причта Троицкого собора
09.11.2019, 17:330 Псковичку подозревают в фиктивной регистрации четырех жителей Таджикистана 09.11.2019, 17:121 С биографией создателя самого известного в мире автомата познакомили школьников псковские росгвардейцы 09.11.2019, 16:511 Потребность в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения сейчас огромная - порховский священник Виктор Шелухов 09.11.2019, 16:2511 Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
09.11.2019, 15:541 В Пскове начались работы по ремонту улицы Декабристов 09.11.2019, 15:290 Символы Псковской области установили на 10-метровую кованую карту России в Крыму 09.11.2019, 15:072 Псковича напугал фонарный столб на Рижском проспекте. ФОТО 09.11.2019, 14:470 В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, укравшего спиртное из бара
09.11.2019, 14:362 В Петербурге преподавателя вуза задержали с отрубленными женскими руками 09.11.2019, 14:220 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Новое слово в театре кукол и «венский бал» в филармонии 09.11.2019, 13:558 Российский чиновник предложил расстреливать недовольных граждан 09.11.2019, 13:230 Поезда Москва - Псков и Псков - Москва прибыли с опозданием из-за аварии на железной дороге
09.11.2019, 12:590 Росгвардейцы задержали молодого псковича, похитившего спиртные напитки 09.11.2019, 12:370 Берлинская библиотека получила в дар книги из «Михайловского» 09.11.2019, 12:182 На улице Вокзальной в Пскове иномарка сбила пьяного пешехода-нарушителя 09.11.2019, 11:563 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на еженедельные занятия по английскому языку
09.11.2019, 11:096 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 09.11.2019, 10:450 Псковские баянисты победили в престижном музыкальном конкурсе 09.11.2019, 10:2310 Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов 09.11.2019, 09:573 Что говорит статистика о псковской молодежи?
09.11.2019, 09:290 Псков занял 27-е место в дорожном рейтинге ОНФ 09.11.2019, 09:043 Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019, 23:380 Рейтинг политической активности. 1-8 ноября 08.11.2019, 23:370 В Псковской области выявлено несколько нетрезвых водителей
08.11.2019, 23:236 «Акценты» Донецкого: Пешеходный Псков, возвращение «трезвевателя» и оскорбленный атаман Иванов 08.11.2019, 23:173 Уровень запыленности Пскова вырос больше чем на 50% 08.11.2019, 22:570 Псковичей зовут на фестиваль шерстяной и меховой одежды ручной работы 08.11.2019, 22:373 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО
08.11.2019, 22:170 Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали прямо из театра 08.11.2019, 21:571 Псковские участники Российско-латвийского семинара обсудили использование зеленых территорий 08.11.2019, 21:374 Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами 08.11.2019, 21:173 В Пскове земляные работы у часовни под Ольгинским мостом приостановили из-за нарушений. ФОТО
08.11.2019, 20:550 Великолукских полицейских чествовали в День сотрудника ОВД РФ 08.11.2019, 20:350 Михаил Ведерников проверил ремонт псковского «Купола»: К памятной дате монумент будет приведен в порядок. ФОТО 08.11.2019, 20:153 Российская телеведущая Анфиса Чехова оголилась и похвасталась фото 08.11.2019, 19:550 Псковичи посетили фотовыставку, посвященную достопримечательностям Полистовского заповедника
08.11.2019, 19:330 Более 30 великолукских активистов убрали мусор у Екатерининской часовни на Пушкина 08.11.2019, 19:130 Псковское управление Федерального казначейства выявило нарушений на 5,94 млрд рублей 08.11.2019, 18:534 Госфинансирование науки в США превысило российское в 33 раза 08.11.2019, 18:332 Синоптики ожидают дожди и преимущественно плюсовую температуру в Псковской области
08.11.2019, 18:130 В Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019» 08.11.2019, 18:080 Автостанция в поселке Старый Изборск будет сохранена 08.11.2019, 18:060 Лучших юных программистов определили в финале региональных соревнований 08.11.2019, 17:572 Псковское МЧС предоставило оборудование для противоаварийных работ на кровле Гремячей башни. ФОТО
08.11.2019, 17:510 Стипендиаты губернатора Псковской области выступят на концерте «Юные дарования Псковщины» 08.11.2019, 17:412 Я не вижу проблем с содержанием собаки в квартире - владелец питомника «Стражи Пскова» 08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков 08.11.2019, 17:390 Псковская трудовая инспекция выявила нарушения у нефтегазовой компании
08.11.2019, 17:380 Хор Троицкого собора выступил в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов 08.11.2019, 17:370 Тренинг-семинар для НКО «Про смыслы» проходит в Пскове 08.11.2019, 17:360 Ксении Велицян планируют продлить срок исполнения обязанностей директора «Псковского бизнес-инкубатора» 08.11.2019, 17:340 В Пскове и Великих Луках обнаружены три пятитысячные и одна тысячерублевая купюры с признаками подделки
08.11.2019, 17:330 Как подарить себе «Зеленые дни» скидок и сюрпризов: инструкция от Сбербанка 08.11.2019, 17:260 В городской администрации обеспокоены значительным количеством аварий на сетях электроснабжения после сильного ветра 08.11.2019, 17:260 Представитель фонда «История Отечества»: Отделение Российского исторического общества в Псковской области открывает новые возможности 08.11.2019, 17:220 Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло в УМВД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.