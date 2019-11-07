Общество

Псковичей приглашают на «Поролон-шоу»

Жителей Пскова приглашают поучаствовать в фотосессиях и играх программы «Поролон-шоу», которое пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «ЛУГ», 10 ноября шоу начнется в 14.00.

«"Поролон-шоу" - интерактивная программа с использованием 200 ярких кубиков разных размеров из мягкого безопасного поролона, - отметили организаторы. - В кубиках можно валяться, ими можно кидаться. Можно строить башни, возводить крепости, придумывать лабиринты и многое другое».

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