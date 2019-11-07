Общество

104 фальшивых банкноты выявил Банк России в Псковской области за 9 месяцев

В регионе за период с января по сентябрь 2019 года выявлены 94 поддельные банкноты Банка России, из них 66 банкнот номиналом 5000 рублей, 23 - 1000 рублей, по 2 банкноты номиналом 2000 и 500 рублей, и одна 200-рублевая банкнота. Кроме того, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России, было обнаружено 10 иностранных поддельных банкнот - 9 номиналом 100 долларов США и одна купюра 500 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок сократилось на 28,8%.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество подделок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях крупной региональной нефтепродуктовой компании.

«В настоящее время Банк России внедряет программу повышения профессиональных навыков кассовых работников розничных торговых сетей по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Данная практика обучения кассиров позволит снизить количество попадающих в наличное денежное обращение поддельных и неплатежеспособных денежных знаков через торговые сети», – сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Программа размещена на сайте Университета Банка России. Обучение и тестирование бесплатное и проводится дистанционно. В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, количество и качество защитных признаков растет, подделывать их становиться сложнее. Тем не менее, риск получить фальшивку остается, поэтому внимательно оценивайте получаемые купюры на подлинность.

Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте.