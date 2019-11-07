Общество

Псков перенасыщен собаками - эксперт

Псков перенасыщен собаками. Об этом заявила руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции, посвященной вопросам собаководства в Псковской области.

«Собак в городе засилье», - подчеркнула она и добавила, что Псков - слишком маленький город для такого количества собак, которые на сегодняшний момент в нем живут.

В то же время людей, которые трезво смотрят на выгул и воспитание своего питомца, - единицы, отметила Елена Балыкова. «В Пскове безобразно низкая культура содержания и выгула собак», - считает специалист-адвентор.

Елена Балыкова также отметила возрастающую с каждым годом тенденцию - 80% людей заводят собак для того, чтобы снять стресс. «Время сейчас тяжелое, дома хочется спокойствия, уюта, и чего-то мягкого, живого. И вот этого мягкого живого сейчас много», - объяснила спикер и добавила, что зачастую люди не думают о том, что им не хватит ресурсов - временных, материальных, познавательных.

Начальник центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков также добавил, что человек, желающий завести собаку, должен быть психологически готов к этому.

«Если человек морально и психологически не готов, то ничего не получится», - пояснил он.

Также он сделал акцент на том, что помощь профессионалов играет важную роль в подборе собаки, специалисты подскажут, какую породу собаки взять в зависимости от различных условий.