Общество

Псковичи просят депутатов поддержать кандидатуру Елены Полонской на пост главы города

Жители Пскова просят депутатов городской Думы поддержать кандидатуру Елены Полонской на пост главы города. Инициативная группа написала в адрес депутатов соответствующее обращение, под которым свои подписи уже поставили 254 жителя города из разных микрорайонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила жительница города Наталья Уланова, один из инициаторов сбора подписей.

Она знает Елену Полонскую с 2014 года. Сначала Наталья Уланова узнала ее как общественницу - руководителя регионального «Родительского комитета», а потом - уже как депутата гордумы по 10-му, а впоследствии по 8-му округу.

«За это время округ здорово изменился. Елена Александровна активно решает проблемы его жителей, выслушивая одинаково внимательно и людей старшего поколения, и молодых. По телевизору я увидела, что члены местного отделения партии «Единая Россия» поддержали ее кандидатуру для избрания главой Пскова. Также ее поддерживает и губернатор. Поэтому я решила инициировать сбор подписей горожан за ее избрание главой и направить соответствующее письмо депутатам городской Думы, чтобы они видели, что Елену Александровну поддерживают и горожане», - пояснила Наталья Уланова.

В обращении в адрес депутатов отмечается, что Елена Полонская родилась в Пскове, неравнодушна к проблемам своего округа и города в целом, работает в тесном взаимодействии с горожанами, принимает решения в их интересах и оправдывает их доверие. «Для нее нет незначительных вопросов. Елена Александровна старается вникнуть в суть проблемы, найти пути ее решения. Мы видим, что Елена Александровна работает на благо округа, города и, конечно, псковичей, поэтому мы верим в нее и доверяем этому человеку», - говорится в письме.

Инициативная группа также обращает внимание на то, что за период работы в должности и. п. главы города у Елены Полонской сложились конструктивные рабочие отношения с администрацией области, главой городской администрации и депутатским корпусом. Губернатор региона Михаил Ведерников поблагодарил ее за проделанную работу, отметив, что ей досталось «непростое наследство».

В своем письме горожане также поблагодарили Елену Полонскую и всех причастных за подготовку и проведение Ганзейских дней в Пскове.

В заключение члены инициативной группы попросили депутатов Псковской городской Думы учесть их мнение при голосовании за кандидатуру на пост главы города Пскова.

«Мы верим и доверяем Елене Александровне и просим поддержать ее», - говорится в письме.