Общество

Площадок для выгула собак в Пскове нет - эксперт

Площадок и территорий для выгула собак в Пскове нет. Об этом заявила начальник Псковского областного клуба служебного и декоративного собаководства РКФ, ветеринарный врач Елена Матвеева сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции, посвященной вопросам собаководства в Псковской области.

По ее словам, ситуация с площадками один в один копирует ситуацию с урнами для собачьих экскрементов.

«У нас нет даже дрессировочных площадок», - подчеркнула Елена Матвеева и добавила, что несколько лет назад городские власти обещали оборудовать специальную территорию для выгула собак.

Елена Матвеева рассказала, что последняя официальная площадка была у собаководов на Милицейском островке в Финском парке.

«Как бы я не ходила с бумагами, чтобы нам ее предоставили официально и пожизненно, нам ничего адекватного не дали. Нам негде заниматься и собираться», - сетует Елена Матвеева.

В свою очередь руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова добавила, что в Санкт-Петербурге практически в каждом районе есть площадка для выгула и площадка для дрессировки.

Она также подчеркнула, что не стоит смешивать эти два понятия, так как у них разные функции: «Не может одна площадка нести несколько функций».

Елена Матвеева отметила, что, по ее мнению, в Пскове было бы достаточно две площадки или одной большой: «Все бы туда ездили!».

Также она рассказала, что ранее собаководам была выделена площадка на берегу Псковы по улицы Николая Островского: «Она никому не мешала, достаточно большая территория. У нас там были снаряды, мы заказали их от клуба, но их уже нет. Их разбирают, жгут костры и так далее».

Заместитель руководителя клуба «Бэст», владелица питомника Choco Fairy Tale Марина Федорова отметила, что такие площадки для выгулов и дрессировок должны быть в доступности, но с сохранением необходимых санитарных норм.