Общество

В Пскове и Великих Луках обнаружены три пятитысячные и одна тысячерублевая купюры с признаками подделки

В Пскове и Великих Луках обнаружены три пятитысячные и одна тысячерублевая купюры с признаками подделки. Так, в областном центре 7 ноября в финансовом учреждении выявлены фальшивые пятитысячная и тысячерублевая банкноты. По данному факту возбуждено уголовное дело. А в Великих Луках в местном финансовом учреждении обнаружены две купюры достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке из торговой организации. Проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении поддельных денежных знаков: