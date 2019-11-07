Общество

Я не вижу проблем с содержанием собаки в квартире - владелец питомника «Стражи Пскова»

Я не вижу проблем с содержанием собаки в квартире, но хозяин должен обеспечить комфортные условия для проживания как животного, так и соседей. Такое мнение высказал владелец питомника «Стражи Пскова» Александр Пушкин сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции, посвященной вопросам собаководства в Псковской области.

«Любая собака должна иметь соответствующую поддержку в плане воспитания, содержания, социализации», - уверен Александр Пушкин.

Спикер также считает, что содержание собаки в доме также положительно влияет на психологическое и развитие ребенка.

Александр Пушкин подчеркнул, что в последнее время в современном обществе около 30% людей довольно агрессивно относятся к выгулу собаки на улице без намордника или поводка. При этом он отметил, что в правилах содержания животных прописано, что собака должна быть на поводке обязательно, а в ряде субъектов РФ приняты законодательные акты, в которых прописано, что животное должно быть в наморднике независимо от породы.

Спикер отметил, что во многих европейских странах люди более спокойны и доброжелательны к собакам, потому что там четко прописаны правила и нормы не только для владельцев животных, но и горожан, а также предусмотрена система штрафных санкций хозяину животного за оставление продуктов жизнедеятельности питомца в общественном месте.