Общество

В Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019»

На территории Псковской области в период с 11 по 20 ноября пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019». Одной из главных ее целей является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Полицией и другими заинтересованными ведомствами будут осуществляться мероприятия, направленные на раскрытие преступлений и профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в молодежной среде, выявление фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Большое значение придается повышению уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. Не останутся без внимания родители, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними.

Будет продолжена работа по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также граждан, занимающихся пропагандой наркотиков путем нанесения надписей на фасады зданий («граффитчиков»). В ходе поисковых мероприятий пройдут проверки мест массового пребывания молодежи, состоятся профилактические акции в образовательных учреждениях региона.