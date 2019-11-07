Общество

«Эхо города» с Артемом Татаренко и Любовью Кузнецовой. ВИДЕО

Сегодня 8 ноября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города». В рамках проекта ведущие обсужда проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Сегодня в центре их внимания ликвидация последствий сильного ветра и дождей, которые не так давно «накрыли» Псковскую область. Ведущие обсудили, как была выстроена работа городских служб, в какие сроки были ликвидированы последствия непогоды, а также поговорят о состоянии ливневой канализации в Пскове. Общая протяженность ливневки по городу превышает 200 км, из них добрая половина является бесхозной.