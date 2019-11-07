Общество

Лучших юных программистов определили в финале региональных соревнований

В Пскове подвели итоги финала «Кубка Псковской области по программированию среди школьников — 2019» . В пятых областных соревнованиях приняли участие 20 команд образовательных организаций региона, а также две команды из Ленинградской области. Всего — 70 юных программистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Финальные испытания проводились по двум дивизионам.

В первом дивизионе лучшей стала команда «ОППА F5» Центра информационных технологий города Сосновый бор Ленинградской области. Второе место — у великолукской команды «ПКС» гимназии имени С. В. Ковалевской. Тройку лидеров замыкает еще одна великолукская команда - «LostOfHeaven» из школы № 12 им. К. К. Рокоссовского.

Две команды первого дивизиона, показавшие лучший результат, примут участие в финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП), который пройдет в Санкт-Петербурге.

Победители второго дивизиона — команда «Maximum» Центра науки и спорта «Без предела». На втором месте — команда школьников «404» из школы № 1 города Острова. Третье место завоевали участники команды «The Best» из гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки.

Победители награждены кубками, призами и дипломами.

Организаторами соревнований являются Комитет по образованию Псковской области, Центр цифрового образования «IT-cube», Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Псковский государственный университет.