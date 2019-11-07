Общество

Состоялась защита проектов первой тематической смены «Кампус молодежных инноваций»

В Псковской области завершилась первая тематическая лагерная смена «Кампус молодежных инноваций», в которой приняли участие 200 школьников из региона и Республики Беларусь. Обучение проводилось на базе детского технопарка «Кванториум Псков» и великолукской школы № 11, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники смены освоили специализированную программу, в которую были включены два основных вида деятельности - образовательная и игровая.

За две недели разработано 16 проектов, которые направлены на решение различных актуальных вопросов. Детям были предложены кейсы от заказчиков, на которые надо было найти оптимальное решение. В их число входят такие проекты, как запуск производства линейки современных товаров и сувениров на Псковскую тематику, развитие ряда общественных пространств города, открытие эвент-площадки на ферме «Бебешкино», создание театра нового поколения, разработка системы отслеживания незаконных вырубок леса, размещение инфодисплеев с Wi-Fi на автобусных остановках областной столицы и многие другие.

Как отметили в псковском «Кванториуме», несколько проектов вызвали живой интерес у органов власти города и предпринимателей. В ближайшее время ряд проектов могут быть реализованы.

В рамках развлекательной программы для школьников проводились различные совместные мероприятия, экскурсии. «За время проведения тематической смены ребята успели подружитьсяь», — отметила заместитель директора псковского «Кванториума» Оксана Петрова.

В рамках тематической смены в Псков на стажировку прибыли два преподавателя великолукского «Кванториума», который откроется в 2020 году. Они изучили методики проведения занятий с детьми, а также ближе познакомились с техникой и оборудованием.

Представители псковского «Кванториума» намерены развивать реализацию тематических смен не только на базе одного учебного учреждения, но и в выездной форме в «точках роста». «Такие мероприятия будут полезны не только детям, но и преподавателям сельских школ. Они смогут получить новый опыт и использовать его в дальнейшей работе со школьниками», — заметила Оксана Петрова.

Тематическая смена «Кампус молодежных инноваций» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором проекта является Фонд новых форм развития образования. На реализацию проекта «Кванториум Псков» выиграл грант в размере более 7 млн рублей. Партнерами выступили Центр инноваций социальной сферы, средняя общеобразовательная школа № 1 им. Л. М. Поземского и средняя общеобразовательная школа № 47 Пскова, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Северо-Западная инвестиционная компания.