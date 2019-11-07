Общество

Тренинг-семинар для НКО «Про смыслы» проходит в Пскове

В Пскове проходит двухдневный тренинг-семинар для НКО «Про смыслы», являющийся частью обучающей программы, реализуемой благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, в ходе тренинга представителям некоммерческих организаций предстоит познакомиться с теоретическими и практическими вопросами управления и развития организации. В ходе первого дня тренинга участники говорили о миссии, налаживании процессов внутри организации, постановке цели и достижении результатов работы, взаимодействии со стейкхолдерами и партнерами.

Ведущий тренинга в Пскове Сергей Калинин предложил сотрудникам и руководителям НКО примерить на работу своих организаций бизнес-подход управления и развития, отметив, что «способ управления, доказавший свою продуктивность в бизнесе, является эффективной моделью управления НКО с той существенной разницей, что в бизнесе целью работы организации являются финансы, а в некоммерческом секторе - достижение общего блага, решение социальной проблемы».

В семинаре-тренинге принимают участие представители 16 некоммерческих организаций города Пскова, работающих в самых разных сферах: правозащита, работа с детьми и подростками, оказание психологической помощи населению, патриотическое воспитание, зоозащита, работа с людьми в кризисных жизненных ситуациях, социальная журналистика, межэтническое взаимодействие. Как отметили участники тренинга, все они работают в настолько разных сферах, что возможность встретиться и обсудить насущные вопросы, касающиеся всех специалистов третьего сектора, представляется только в ходе подобных мероприятий. Поэтому работа не прекращалась даже во время перерывов, когда шло активное обсуждения возможностей взаимодействия разных НКО, обмен опытом и мнениями.

«Для нас важно, что программа - это не только возможность научиться эффективным практикам управления и планирования, лично поговорить с экспертами, получить консультацию по своему вопросу, но и площадка для обмена мнениями и опытом среди представителей некоммерческих организаций города» - сообщил председатель совета БФ «Добрый город» Семен Никонов.

После очного этапа тренинга участники перейдут к выполнению домашнего задания и закреплению на практике полученных знаний и навыков. Завершится программа в феврале 2020 года в Пскове большой конференцией, в которой примут участие не только псковские НКО, но и партнеры программы из Архангельска, Тюмени, Калининграда и Перми.

Обучающая программа «Про смыслы» направлена на развитие управленческих компетенций руководителей и сотрудников НКО и реализуется в пяти регионах России благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город» при поддержке благотворительного фонда развития филантропии КАФ.