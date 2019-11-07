Общество

Пошла домой дышать фекалиями - погорелец и мать троих детей о выданной в Новоржевском районе квартире

Жительница Новоржевского района пожаловалась о неприемлемых для жизни условиях в квартире, выданной взамен сгоревшей. Свое обращение женщина оставила 7 ноября на сайте губернатора Псковской области.

Источник: pixabay.com

«Я мать - 3-х детей и с 14 года являюсь погорельцем. Администрация Новоржевского района выделила нам квартиру на время. И 4 года я борюсь с администрацией. Дом, куда нас заселили, постоянно затапливается в подъезде: вода - по колено. Но самое главное - под комнаты вытекает туалет. Запах такой, что глаза режет. И это происходит раз в 2 месяца. И в этот раз нас затопило! Я пошла в нашу управляющий компанию и попросила, чтобы все откачали, но мне отказали, так как это бесполезно», - говорится в сообщении.

После услышанного, женщина пошла в администрацию и попросила предоставить временное жилье. Со слов автора обращения, предложили комнату площадью 11 квадратных метров.

«Там даже 2 кровати поставить некуда, поэтому пошла обратно, домой, дышать фекалиями, - написала местная жительница. - Единственное, что сделала администрация - они спустили воду во дворе. Но в подъезде, под домом и в туалете вода так и стоит. Так что живем с фекалиями под полом. Прошу, помогите».

На обращение женщины ответила глава Новоржевского района Софья Пугачева: «В настоящее время на территории Новоржевского района свободных, пригодных для проживания жилых помещений нет».

Кроме того, Софья Пугачева отметила, что за жилье, которое женщине было предоставлено после пожара, имеется задолженность: за содержание, ремонт и коммунальные услуги в размере 17648,93 руб.

Также глава муниципалитета добавила, что многодетная мать пользуется по линии соцзащиты мерами социальной поддержки: ежемесячными денежными пособиями и другими выплатами (ЕДВ и льготы на оплату ЖКУ): «Производится ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дрова). Ежегодно выплачивается государственная социальная помощь».

Софья Пугачева подтвердила, что в результате ливневых дождей, действительно, произошло подтопление подъезда дома, где живет женщина: «От предложенной благоустроенной комнаты в трехкомнатной квартире для временного проживания жительница отказалась».

Вскоре автор изначального сообщения ответил на это следующими словами: «РСП не выполняет свои обязанности. И денежные средства за услуги ЖКХ, как вы написали, мне никто не перечисляет, так как я прописана в частном доме, и воды и коммунальных услуг у меня нет. А получаю я детские пособие - по 240 рублей. И льгота на оплату света газа - примерно 30%. Я к вам приходила 2 недели назад и показывала фото квартиры и подтопления. Тогда было подтопление, а сейчас - потоп. Вода тоже вонючая и вперемешку с песком. Мы ее не пьем, отравиться можно. А долг, конечно, я выплачу, если РСП начнет работать как положено».