Общество

«Единая Россия» запустила в Псковской области сервис «Нацпроекты глазами людей»

«Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах сервис «Нацпроекты глазами людей». Среди них – Псковская область, жители которой теперь смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Единая Россия» будет добиваться решения каждой без исключения проблемы по объектам, на основе тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева, заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«На партийной конференции в июле мы заявили, что будем помогать Правительству в реализации нацпроектов: следить за ходом работ, встречаться с жителями на объектах и способствовать решению каждой без исключения проблемы. У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие. Эффективный способ наладить эту коммуникацию – партийный сервис «Нацпроекты глазами людей». Он разработан по поручению председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева. Сегодня мы запускаем сервис в восьми пилотных регионах, а по всей стране в него загружено уже более 20 тысяч объектов», - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что людям не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах по нему. По его словам, в настоящее время только 7% населения знает что-то о нацпроектах.

Секретарь Генсовета партии рассказал, что информация о национальных проектах, об объектах, строящихся в рамках их реализации, представлена в сервисе Партии в простой и понятной форме. «Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан», - отметил секретарь Генерального совета партии.

«Вся информация о работе в рамках данного сервиса, о количестве и характере обращений, а также о проблемных объектах будет докладываться Председателю «Единой России», председателю правительства Дмитрию Медведеву», - заключил Турчак.

В настоящее время на сайт загружена информация о более чем 200 строящихся объектах, ремонтах и других мероприятиях, которые реализуются в Псковской области в рамках национальных проектов.

«Цель создания и запуска нового сервиса - обеспечить эффективное взаимодействие между людьми и исполнителями на местах. Партия организовала необходимую сегодня площадку, на которой планируется наладить обратную связь с населением по реализации национальных проектов, - отметил руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов. – Жители Псковской области одними из первых получили возможность адресовать свои вопросы, просьбы и предложения. А реагировать на их обращения своевременно и со всей ответственностью будут наши партийцы-депутаты, закрепленные за конкретными объектами, которые вошли в нацпроекты».