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Общество

Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло в УМВД

08.11.2019 17:22|ПсковКомментариев: 0

Достойными результатами в служебной деятельности встретили псковские стражи порядка свой профессиональный праздник.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в УМВД России по Псковской области поздравить личный состав прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин, другие почетные гости. Поздравить псковичей приехали коллеги из УВД Витебского облисполкома Республики Беларусь.

Встречу открыл начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он отметил положительные результаты в оперативно-служебной деятельности псковской полиции, сердечно поздравил с праздником действующих сотрудников, ветеранов органов внутренних дел, их родных и близких, пожелал дальнейших успехов в службе, доброго настроения и семейного благополучия.

Собравшиеся почтили память стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания. Затем ведущий мероприятия огласил поздравительную телеграмму министра внутренних дел России.

С приветственным словом к аудитории обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он дал высокую оценку работе стражей правопорядка региона по обеспечению общественной безопасности и пресечению преступных проявлений, защите законных прав и интересов граждан.

Группа сотрудников поощрена государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен главный специалист управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Николай Северинюк, медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден начальник отдела организации дознания УМВД полковник полиции Александр Смирнов, наградное оружие вручено начальнику управления по вопросам миграции УМВД полковнику полиции Юрию Федорову.

И в заключение настоящий праздничный подарок виновникам торжества преподнесли своей концертной программой заслуженные артисты России Александр Либ, Наталья Александрова и другие приглашенные артисты.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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