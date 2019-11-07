Общество

В городской администрации обеспокоены значительным количеством аварий на сетях электроснабжения после сильного ветра

В результате порывистого ветра на территории города Пскова было повреждено более 50 участков линий наружного освещения. По состоянию на 6 ноября восстановлено 36 участков наружного освещения, которые работают в штатном режиме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Порядка 16 участков линий наружного освещения в настоящее время находятся в аварийном состоянии или работают частично, энергетиками ведется работа по установлению мест повреждения и их восстановление.

Учитывая, что помимо линий наружного освещения имеется значительное количество аварий на абонентских линиях электроснабжения, восстановление работоспособности всех объектов одновременно не представляется возможным. Список неисправных участков наружного освещения на территории города у управления городского хозяйства администрации города Пскова имеется в полном объеме, соответствующие письма о необходимости восстановления работоспособности освещения направлены в соответствующие организации. Управление городского хозяйства администрации города Пскова обеспокоено сложившейся ситуацией и находится в постоянном контакте с энергетиками.

Работы по восстановлению работоспособности всех крупных участков наружного освещения будут проведены в максимально короткие сроки. Все бригады энергетиков работают в аварийном режиме до полного устранения неисправностей на линиях наружного освещения.

Учитывая сложившиеся форс-мажорные обстоятельства, управление городского хозяйства администрации Пскова приносит свои извинения за предоставленные неудобства, которые возникли в ходе негативных погодных условий.