Общество

Автостанция в поселке Старый Изборск будет сохранена

Автостанция в поселке Старый Изборск будет сохранена. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ.

Транспортная компания собиралась закрыть павильон с 25 декабря из-за того, что станция не окупалась. В этом случае пассажирам пришлось бы ждать рейсовые автобусы, стоя под открытым небом.

Тревогу по поводу того, что в поселке накануне зимы планируют закрыть отапливаемое помещение на остановке рейсовых автобусов, подняли жители Изборска. Они объяснили: если это случится, ждать автобус в морозы придется на улице, а каждое утро на остановку приходят школьники.

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«Павильон отапливается, там есть скамейки для ожидания, информация по всем междугородним маршрутам с автовокзалов региона. Можно бронировать билеты на рейсы из Пскова, Печор, транзитные рейсы, международные – в Ригу, Таллин, Нарву, Тарту. Если автобус опаздывает, кассир всегда об этом предупреждает пассажиров. Всего этого мы теперь будем лишены», - пожаловалась жительница Изборска Марина Жарикова.

Ситуация с изборской автостанцией стала предметом обсуждения на сессии Псковского областного Собрания. Администрация Псковской области сообщила, что изменения в режим работы павильона вноситься не будут.

«Такие павильоны необходимы. Иногда автобусы задерживаются, поэтому нужно создать пассажирам комфортные и безопасные условия. В регионе есть остановочные пункты в чистом поле - такого быть не должно», - прокомментировал член регионального штаба, руководитель Великолукского отделения общественного движения «Убитые дороги Пскова» Владислав Супрун.