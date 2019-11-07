Общество

Более 30 великолукских активистов убрали мусор у Екатерининской часовней на Пушкина

Партийцы и сторонники «Единой России» в Великих Луках присоединились к месячнику по благоустройству города. Более 30 активистов привели в порядок территорию сквера рядом с Екатерининской часовней на улице Пушкина.

«Это очень важное и нужное мероприятие. Город становится чище, уютнее и, наверное, всем от этого только прибавляется хорошего настроения, - отметил депутат фракции «Единой России» в Псковском областного Собрании Андрей Корнев. - Внести свою лепту в благоустройство города может каждый из нас, очистив от мусора придомовую территорию или выйдя на субботник вместе с коллегами по работе. После этого точно не бросишь тот же фантик на очищенный от мусора тротуар или газон».

«Город должен быть чистым, убранным и комфортным для проживания. Поэтому мы как выходили, так и будем выходить на уборку нашего любимого Города воинской славы Великие Луки. По доброй, устоявшейся традиции мы проводим субботники два раза в год - осенью и весной. И я считаю, это очень здорово - когда люди видят, что партия - такой же народ, живет в этом городе, работает в нем и точно так же, как и любой другой великолучанин, беспокоится и заботится о его благоустройстве», - прокомментировал депутат Великолукской городской Думы, председатель Совета сторонников «Единой России» Николай Андросович.