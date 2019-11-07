Общество

Великолукских полицейских чествовали в День сотрудника ОВД РФ

В ОМВД России по Великим Лукам состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, силовиков поздравили 8 ноября.

«Торжество прошло в драматическом театре города. Встречу открыл начальник ОМВД России по Великим Лукам полковник полиции Дмитрий Кислицин. Он поздравил коллег и ветеранов органов внутренних дел с наступающим праздником. Дмитрий Алексеевич пожелал личному составу достойно выполнять служебные обязанности, а также семейного благополучия и мирного неба над головой. Собравшиеся почтили минутой молчания коллег, погибших при исполнении служебного долга», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что полицейских пришли поздравить с профессиональным праздником представители администрации города Николай Андросович и Юлия Ярышкина. К добрым напутствиям присоединился начальник следственного отдела по Великим Лукам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Станислав Кожевников.

Дмитрий Кислицин и его заместитель по работе с личным составом подполковник внутренней службы Алексей Иванов вручили группе сотрудников ведомственные награды, грамоты и благодарности. А некоторые стражи порядка принимали поздравления в связи с присвоением им очередных специальных званий. Свои награды получили и дети сотрудников органов внутренних дел, которые участвовали в конкурсе рисунка «Мои родители работают в полиции». Кроме того, перед собравшимися выступили с концертной программой местные хореографические и вокальные ансамбли.