Общество

Псковские участники Российско-латвийского семинара обсудили использование зеленых территорий

В Пскове проходит обучающий семинар в рамках реализации проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» («Shaping cities») Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014 - 2020 годов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, дни проведения семинара - 7 - 8 ноября.

«В нем принимают участие специалисты городского планирования и благоустройства из Пскова и латвийского города Резекне. Участников обучают методам эффективного использования городских территорий и создания привлекательного городского пространства», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в первый день мероприятия состоялись выступления экспертов: дизайнера Сергея Станкевича, ландшафтного архитектора и исследователя Эстонского университета естественных наук Екатерины Балицки, главного архитектора города Пскова Евгения Скачкова, менеджера проектов ПООО «Чудской проект» Сергея Тимофеева, доцента кафедры географии ПсковГУ Татьяны Васильевой и доцента кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Ольги Лихачевой.

Затем участникам предстояло, разбившись на команды, применить полученные знания, смоделировать проект одного из скверов Пскова и презентовать свой проект. Для моделирования участникам были предоставлены сквер около церкви Николы со Усохи, сквер с елью и украшением в виде гномов на площади Ленина и сквер с памятником И. К. Кикоину.

«Подводя итоги работы участников, эксперты дали высокую оценку каждой из разработок и обсудили внесение возможных корректив в проекты», - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что 8 ноября участникам семинара предстоит выход в город и работа на местных площадках.

Организаторами семинара выступает управление строительства и капитального ремонта и комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова.

Напомним, что итогом сотрудничества специалистов из Пскова и Резекне станет восстановление двух парков в Пскове и Резекне, а также разработка методических рекомендаций для специалистов по планированию с целью развития депрессивных городских территорий. Проект софинансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Общий бюджет проекта составляет 46,2 миллиона рублей (650,6 тысячи евро).