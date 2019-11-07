Общество

Псковичей зовут на фестиваль шерстяной и меховой одежды ручной работы

Псковский Городской культурный центр приглашает псковичей и гостей города посетить фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие начнется в 13:30. Ярмарочные ряды будут открыты с 13:00.

«На фестивале будут продемонстрированы все виды народного ремесла: вязание крючком и на спицах, валяние, выделка меха и ручное ткачество. Представить свою работу на ярмарке приедут мастера Новоржевского, Локнянского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Палкинского, Невельского, Печорского районов и города Пскова, - отметили в пресс-службе. - Все желающие смогут приобрести шерстяную и меховую одежду ручной работы, а также принять участие в десяти мастер-классах по традиционным и современным видам декоративно-прикладного творчества».

Также в ведомстве добавили, что в ходе мероприятия запланирован концерт с конкурсом дефиле в теплой одежде и благотворительная акция «Подари тепло ребенку». Собранные вещи будут переданы Псковским областным отделением детского фонда детям из нуждающихся семей Палкинского района. Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества, при поддержке комитета по культуре Псковской области и Городского культурного центра.