Общество

«Акценты» Донецкого: Пешеходный Псков, возвращение «трезвевателя» и оскорбленный атаман Иванов

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

На своих двоих. В Пскове вновь обсуждают возможность создания пешеходной зоны в центре города.

До положения риз. В стране хотят возродить систему медицинских вытрезвителей.

Оскорбление «чуйств». Псковский казак Иванов накатал «заяву» на яблочника Шлосберга.

Короткая рабочая неделя выдалась на удивление насыщенной разнообразными информационными поводами, достойными обсуждения. Тут даже и не знаешь, с чего начать, какую тему выбрать? Про то, как президент Путин защищал русский язык от «пещерных русофобов», или о том, как «прессуют» лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову, в отношении которой возбуждено очередное уголовное дело?

А когда не знаешь, как затеять разговор, обычно вспоминаешь о погоде. И как раз погода в понедельник-вторник, что называется, «шептала». Да так громко и настойчиво, что обмелевшая летом Пскова вышла из берегов, а весь богоспасаемый град Псков натурально «сел в гигантскую лужу».

Как и недавний «лакмусовый» ураган, дождевые потоки стали очередной проверкой городской инфраструктуры «на вшивость». Псковский сегмент интернета тут же наполнился паническими сообщениями и фото-свидетельствами, вот этим всем: «Утопаем, как Титаник!», «скобарская Венеция» и прочими ужасами привычно нефункционирующей уличной ливневой канализации.

7 ноября на брифинге проблему признал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Сити-менеджер так и заявил: «Ливневая канализация - это боль Пскова». Оказывается, пресловутой «ливнёвки» по факту попросту не существует в районах улиц Металлистов, Льва Толстого, Советской, Гражданской, Некрасова, в микрорайоне Псковкирпич и на Завокзалье. Проблемные «ливнёвки» на улицах Юбилейная, Люксембург, Конная, Пароменская и на Рижском проспекте.

Приведу еще одну симптоматичную цитату из высказываний сити-менеджера: «В 2019 году было проведено обследование существующей «ливнёвки». В процессе долгого времени документация, которая существовала, была либо утеряна, либо потеряла актуальность». Вот так! Коммунальщики даже точно не знают, где у нас в городе дождевая канализация имеется, а где ее нет.

Кроме того, специалисты постоянно грешат на плохую уборку города: якобы городская «ливнёвка» банально засоряется травой и листьями. Чего же тут удивляться, что город систематически затопляет при любом более-менее обильном дожде? В общем, картина удручающая, и хорошо, что городские чиновники хотя бы признают наличие проблемы, которая не решается годами и даже десятилетиями.

Вместе с тем в городе продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети, о чем Александр Братчиков отчитался на том же вчерашнем брифинге: в 2019-м году из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено 446 миллионов рублей. Около 350 миллионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Плюс еще 100 миллионов дополнительно по специальному поручению губернатора Михаила Ведерникова. При этом с областными властями обсуждается вопрос – внимание, ахтунг! – создания в Пскове пешеходной зоны.

В дальнейшем, по мнению сити-менеджера, главным на улицах Пскова должен стать пешеход, для чего необходимо обустраивать как можно больше пешеходного пространства. Детали и параметры будущей пешеходной зоны Пскова глава администрации города не озвучил, и нам пока остается гадать: что это будет? Заинтриговал, так заинтриговал! Какие улицы и переулки станут «псковским Арбатом»? Улица Ленина? Улица Пушкина – не маленький кусочек, а от театра до рынка? А может, и изрядная часть Октябрьского проспекта? Загадка!

Пока сити-менеджер только удостоил нелестным эпитетом «площадь» имени Ленина, назвав ее «отвратительной». С чем лично я абсолютно согласен. Место - транзитное, неудобное, дискомфортное, что называется, совершенно не соразмерное человеку. И не площадь даже, а какой-то дурацкий «недо-сквер», градостроительное недоразумение, возникшее на развалинах после бомбежек советской авиации в пору войны.

Существование этого «недо-сквера» можно объяснить только многолетней привычкой; локация, вызывающая недоумение у туристов и явно не украшающая исторический центр Пскова. Если власти и дальше намерены развивать региональную столицу в смысле комфортной городской среды, что-то со всей этой градостроительной казуистикой срочно надо делать.

А мы продолжаем. «Андрей, дом, где я спал, как называется? Трезвеватель?» - вопрошал колоритный профессор из Дании в исполнении немецкого журналиста Норберта Кухинке в знаменитом фильме Данелии «Осенний марафон». «Вытрезвитель» - поправлял актер Басилашвили в роли переводчика Андрея.

На этой неделе жители страны вновь узнали, - подчеркну, отнюдь не в первый уже раз, - что власти России собираются вернуть вытрезвители.

Вся эта тема в СМИ муссируется давно. И вот соответствующий законопроект в первом чтении рассматривали во вторник депутаты Госдумы. При этом уточняется важное новшество: якобы «услуги» новых вытрезвителей станут платными. Превысивший градус и попавший в учреждение гражданин должен будет раскошелиться -заплатить по тарифу около двух тысяч рублей. Потому как создаваться новые вытрезвители будут на базе муниципально-частного партнерства.

В связи с чем сразу же возникает множество вопросов. Если вытрезвление выпивших людей – это тупо бизнес, пусть и при участии государства, значит, его «клиентами» станут исключительно обеспеченные граждане? А бедные так и будут замерзать на улицах или буянить в приемных покоях лечебных учреждений? Не очень понятно, как будет взиматься плата. Постфактум? И как «биснесмены-вытрезвеватели» будут делить полномочия (а главное, деньги!) с полицейскими, которым якобы предоставят право доставлять в эти самые вытрезвители набухавшихся до положения риз россиян?

Я к тому, что закон-то можно написать любой, а вот как он будет реализован на практике? Неслучайно же в 2011 году власти страны ликвидировали систему вытрезвителей? Или это была очередная дурость? Сломать худо-бедно работающую систему, чтобы потом жалеть врачей скорой помощи и больниц за то, что им приходиться спасать дебоширов и бомжей?

Российские мужчины чуть старше сорока наверняка помнят о том, что такое «трезвеватель» если и не по собственному опыту, то по рассказам друзей, хвативших лишнего. И тут стоит напомнить, что прежние вытрезвители были совсем не бесплатными. С очутившихся на казенной койке-раскладушке официально взимался штраф. В советские времена – еще и сообщали о пьяном инциденте на работу.

Советские медвытрезвители – это была такая система принудительного воспитания взрослого населения с формулировкой: «Шел по улице, шатаясь, громко разговаривал, много смеялся, мог нанести себе вред». С многочисленными, как водится в таких случаях, злоупотреблениями стражей порядка. И смех, и грех. Поскольку, как мы помним, зачастую забирали в кутузку подвыпивших граждан не для того, чтобы протрезвить, а для того, чтобы обобрать. «Деньги пропали? Сам потерял. Кто же тебе виноват, если пить не умеешь?». И так далее.

Вместе с тем, как и в любом явлении, были в системе советских вытрезвителей и положительные стороны. Действительно, многим людям, особенно зимой, вытрезвители элементарно спасали жизни. Плюс к тому ограждали трезвых людей от хулиганов и дебоширов в общественных местах или по месту жительства.

Согласно статистике, после отказа от системы вытрезвителей количество преступлений, совершенных пьяными, выросло почти на треть. Каждый год около 10 тысяч человек насмерть замерзают на улицах, уснув пьяными. И все это по преимуществу мужчины в возрасте Карлсона, который жил на крыше, то есть в самом расцвете сил. Цифры на самом деле катастрофические.

Вдумаемся! Одно десятилетие – и ста тысяч человек в стране нет. Иная кровопролитная война уносит меньше жизней. Напомню, что за десять лет войны в Афганистане безвозвратные потери СССР составили 15 тысяч военнослужащих. А тут целых сто – и глупо, по пьяни! Опять же, у каждого наверняка на памяти трагические случаи знакомых, замерзших в сугробах. Не считая ампутированных рук и ног. Сегодня только статистика погибших каждый год в ДТП россиян выглядит страшнее, чем потери «от водки и от простуд». Иначе говоря, вытрезвители вроде как нужны. Но вот какие? Повторюсь, сегодня вопросов больше, чем ответов, и по обычаю без ста грамм тут явно не разберешься.

И я завершаю. Тема, которая имеет шанс стать резонансной, но скорее всего не станет. Вот только громкого дела об «оскорблении чувств верующих» нам на Псковщине для полной радости еще не хватало! Однако вот, подоспело: атаман Северо-западного псковского регионального казачьего отдела, президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн, небезызвестный Игорь Иванов накатал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении депутата Псковского областного Собрания депутатов от фракции «Яблоко» Льва Шлосберга.

А обвинил Игорь Иванов известного политика-яблочника ни много ни мало, повторюсь, в «оскорблении чувств верующих». По мнению ряженного атамана, оскорбительной для всякого православного человека является следующая фраза Шлосберга из его недавнего «праздничного» в кавычках поста, посвященного Дню народного единства, цитирую: «…тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) [рож…] лица, потому как реальный смысл новой «праздничной» задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами». Конец цитаты из текста Шлосберга, и сразу – следующая, из атамана Иванова: «Считаю, что своим сообщением Лев Маркович Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери <…> в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников», - написал заявитель.

Я не знаю, что там решат работники прокуратуры, но на мой честный и непредвзятый филологический взгляд, если кто в данном случае и навел «поклеп» на икону, так это сам незадачливый гражданин Иванов, и не потому, что хотел, а просто по своему врожденному косноязычию.

Здравый смысл подсказывает, что никакого состава преступления в высказывании Шлосберга нет. И заявление оскорбленного атамана, предположу, останется без движения, как и многие другие «заявы», написанные Ивановым в течение его долгой, но малоуспешной политической карьеры.

Мы тут в последнее время на «Эхе» много рассуждали о фриках в местной политике, так вот не убоюсь этого определения: атаман Иванов и есть именно такой стопроцентный фрик. Можно сказать, концентрированный, гиперболизированный чудак, фрик в кубе!

Удивительно, но как раз вот такие «деятели» годами блуждают из одной партии в другую, почему-то оставаясь востребованными «где-то наверху» и сочиняя косноязычные доносы то на одного, то на другого неугодного участника здешней политической тусовки.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий