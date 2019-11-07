«Акценты» Донецкого: Пешеходный Псков, возвращение «трезвевателя» и оскорбленный атаман Иванов

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
Темы выпуска:
Короткая рабочая неделя выдалась на удивление насыщенной разнообразными информационными поводами, достойными обсуждения. Тут даже и не знаешь, с чего начать, какую тему выбрать? Про то, как президент Путин защищал русский язык от «пещерных русофобов», или о том, как «прессуют» лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову, в отношении которой возбуждено очередное уголовное дело?
А когда не знаешь, как затеять разговор, обычно вспоминаешь о погоде. И как раз погода в понедельник-вторник, что называется, «шептала». Да так громко и настойчиво, что обмелевшая летом Пскова вышла из берегов, а весь богоспасаемый град Псков натурально «сел в гигантскую лужу».
Как и недавний «лакмусовый» ураган, дождевые потоки стали очередной проверкой городской инфраструктуры «на вшивость». Псковский сегмент интернета тут же наполнился паническими сообщениями и фото-свидетельствами, вот этим всем: «Утопаем, как Титаник!», «скобарская Венеция» и прочими ужасами привычно нефункционирующей уличной ливневой канализации.
7 ноября на брифинге проблему признал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Сити-менеджер так и заявил: «Ливневая канализация - это боль Пскова». Оказывается, пресловутой «ливнёвки» по факту попросту не существует в районах улиц Металлистов, Льва Толстого, Советской, Гражданской, Некрасова, в микрорайоне Псковкирпич и на Завокзалье. Проблемные «ливнёвки» на улицах Юбилейная, Люксембург, Конная, Пароменская и на Рижском проспекте.
Приведу еще одну симптоматичную цитату из высказываний сити-менеджера: «В 2019 году было проведено обследование существующей «ливнёвки». В процессе долгого времени документация, которая существовала, была либо утеряна, либо потеряла актуальность». Вот так! Коммунальщики даже точно не знают, где у нас в городе дождевая канализация имеется, а где ее нет.
Кроме того, специалисты постоянно грешат на плохую уборку города: якобы городская «ливнёвка» банально засоряется травой и листьями. Чего же тут удивляться, что город систематически затопляет при любом более-менее обильном дожде? В общем, картина удручающая, и хорошо, что городские чиновники хотя бы признают наличие проблемы, которая не решается годами и даже десятилетиями.
Вместе с тем в городе продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети, о чем Александр Братчиков отчитался на том же вчерашнем брифинге: в 2019-м году из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено 446 миллионов рублей. Около 350 миллионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Плюс еще 100 миллионов дополнительно по специальному поручению губернатора Михаила Ведерникова. При этом с областными властями обсуждается вопрос – внимание, ахтунг! – создания в Пскове пешеходной зоны.
В дальнейшем, по мнению сити-менеджера, главным на улицах Пскова должен стать пешеход, для чего необходимо обустраивать как можно больше пешеходного пространства. Детали и параметры будущей пешеходной зоны Пскова глава администрации города не озвучил, и нам пока остается гадать: что это будет? Заинтриговал, так заинтриговал! Какие улицы и переулки станут «псковским Арбатом»? Улица Ленина? Улица Пушкина – не маленький кусочек, а от театра до рынка? А может, и изрядная часть Октябрьского проспекта? Загадка!
Пока сити-менеджер только удостоил нелестным эпитетом «площадь» имени Ленина, назвав ее «отвратительной». С чем лично я абсолютно согласен. Место - транзитное, неудобное, дискомфортное, что называется, совершенно не соразмерное человеку. И не площадь даже, а какой-то дурацкий «недо-сквер», градостроительное недоразумение, возникшее на развалинах после бомбежек советской авиации в пору войны.
Существование этого «недо-сквера» можно объяснить только многолетней привычкой; локация, вызывающая недоумение у туристов и явно не украшающая исторический центр Пскова. Если власти и дальше намерены развивать региональную столицу в смысле комфортной городской среды, что-то со всей этой градостроительной казуистикой срочно надо делать.
А мы продолжаем. «Андрей, дом, где я спал, как называется? Трезвеватель?» - вопрошал колоритный профессор из Дании в исполнении немецкого журналиста Норберта Кухинке в знаменитом фильме Данелии «Осенний марафон». «Вытрезвитель» - поправлял актер Басилашвили в роли переводчика Андрея.
Вся эта тема в СМИ муссируется давно. И вот соответствующий законопроект в первом чтении рассматривали во вторник депутаты Госдумы. При этом уточняется важное новшество: якобы «услуги» новых вытрезвителей станут платными. Превысивший градус и попавший в учреждение гражданин должен будет раскошелиться -заплатить по тарифу около двух тысяч рублей. Потому как создаваться новые вытрезвители будут на базе муниципально-частного партнерства.
В связи с чем сразу же возникает множество вопросов. Если вытрезвление выпивших людей – это тупо бизнес, пусть и при участии государства, значит, его «клиентами» станут исключительно обеспеченные граждане? А бедные так и будут замерзать на улицах или буянить в приемных покоях лечебных учреждений? Не очень понятно, как будет взиматься плата. Постфактум? И как «биснесмены-вытрезвеватели» будут делить полномочия (а главное, деньги!) с полицейскими, которым якобы предоставят право доставлять в эти самые вытрезвители набухавшихся до положения риз россиян?
Я к тому, что закон-то можно написать любой, а вот как он будет реализован на практике? Неслучайно же в 2011 году власти страны ликвидировали систему вытрезвителей? Или это была очередная дурость? Сломать худо-бедно работающую систему, чтобы потом жалеть врачей скорой помощи и больниц за то, что им приходиться спасать дебоширов и бомжей?
Российские мужчины чуть старше сорока наверняка помнят о том, что такое «трезвеватель» если и не по собственному опыту, то по рассказам друзей, хвативших лишнего. И тут стоит напомнить, что прежние вытрезвители были совсем не бесплатными. С очутившихся на казенной койке-раскладушке официально взимался штраф. В советские времена – еще и сообщали о пьяном инциденте на работу.
Советские медвытрезвители – это была такая система принудительного воспитания взрослого населения с формулировкой: «Шел по улице, шатаясь, громко разговаривал, много смеялся, мог нанести себе вред». С многочисленными, как водится в таких случаях, злоупотреблениями стражей порядка. И смех, и грех. Поскольку, как мы помним, зачастую забирали в кутузку подвыпивших граждан не для того, чтобы протрезвить, а для того, чтобы обобрать. «Деньги пропали? Сам потерял. Кто же тебе виноват, если пить не умеешь?». И так далее.
Вместе с тем, как и в любом явлении, были в системе советских вытрезвителей и положительные стороны. Действительно, многим людям, особенно зимой, вытрезвители элементарно спасали жизни. Плюс к тому ограждали трезвых людей от хулиганов и дебоширов в общественных местах или по месту жительства.
Вдумаемся! Одно десятилетие – и ста тысяч человек в стране нет. Иная кровопролитная война уносит меньше жизней. Напомню, что за десять лет войны в Афганистане безвозвратные потери СССР составили 15 тысяч военнослужащих. А тут целых сто – и глупо, по пьяни! Опять же, у каждого наверняка на памяти трагические случаи знакомых, замерзших в сугробах. Не считая ампутированных рук и ног. Сегодня только статистика погибших каждый год в ДТП россиян выглядит страшнее, чем потери «от водки и от простуд». Иначе говоря, вытрезвители вроде как нужны. Но вот какие? Повторюсь, сегодня вопросов больше, чем ответов, и по обычаю без ста грамм тут явно не разберешься.
И я завершаю. Тема, которая имеет шанс стать резонансной, но скорее всего не станет. Вот только громкого дела об «оскорблении чувств верующих» нам на Псковщине для полной радости еще не хватало! Однако вот, подоспело: атаман Северо-западного псковского регионального казачьего отдела, президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн, небезызвестный Игорь Иванов накатал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении депутата Псковского областного Собрания депутатов от фракции «Яблоко» Льва Шлосберга.
А обвинил Игорь Иванов известного политика-яблочника ни много ни мало, повторюсь, в «оскорблении чувств верующих». По мнению ряженного атамана, оскорбительной для всякого православного человека является следующая фраза Шлосберга из его недавнего «праздничного» в кавычках поста, посвященного Дню народного единства, цитирую: «…тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) [рож…] лица, потому как реальный смысл новой «праздничной» задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами». Конец цитаты из текста Шлосберга, и сразу – следующая, из атамана Иванова: «Считаю, что своим сообщением Лев Маркович Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери <…> в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников», - написал заявитель.
Я не знаю, что там решат работники прокуратуры, но на мой честный и непредвзятый филологический взгляд, если кто в данном случае и навел «поклеп» на икону, так это сам незадачливый гражданин Иванов, и не потому, что хотел, а просто по своему врожденному косноязычию.
Здравый смысл подсказывает, что никакого состава преступления в высказывании Шлосберга нет. И заявление оскорбленного атамана, предположу, останется без движения, как и многие другие «заявы», написанные Ивановым в течение его долгой, но малоуспешной политической карьеры.
Мы тут в последнее время на «Эхе» много рассуждали о фриках в местной политике, так вот не убоюсь этого определения: атаман Иванов и есть именно такой стопроцентный фрик. Можно сказать, концентрированный, гиперболизированный чудак, фрик в кубе!
Удивительно, но как раз вот такие «деятели» годами блуждают из одной партии в другую, почему-то оставаясь востребованными «где-то наверху» и сочиняя косноязычные доносы то на одного, то на другого неугодного участника здешней политической тусовки.
Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!
Александр Донецкий