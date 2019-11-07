Общество

Уровень запыленности Пскова вырос больше чем на 50%

За последние 5 лет уровень запыленности в Пскове вырос больше чем на 50%. Об этом пишет РИА «Новости», со ссылкой на ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год». Ежегодник подготовили сотрудники Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова, структурного подразделения Росгидромета.

По приведенной информации, так же уровень запыленности вырос в таких городах России, как Губаха, Елизово, Искитим, Каменске-Уральск, Краснодар, Прокопьевск, Тверь и Якутск. Самым пыльным городом России оказалась Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза.

«Самый высокий средний уровень запыленности воздуха отмечен в Махачкале - 4,1 предельно допустимых концентраций (ПДК). В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2 - 3 ПДК», - говорится в докладе.

Также отмечается, что средний уровень запыленности в городах РФ ниже нормативных значений. Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) превышает 1 ПДК в 52 городах из 223 обследованных, из них 2 ПДК - только в пяти городах.

Максимальные разовые показатели запыленности специалисты фиксировали в Киришах (Ленинградская область) и Томске. Там норматив был превышен в восемь раз.

«Снизились (за пять лет) концентрации взвешенных веществ (более чем на 30%) в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске», - говорится в докладе.

Пыль или взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые твердые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц различных компонентов. Люди с хроническими нарушениями в легких, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, частыми простудными заболеваниями, пожилые и дети особенно чувствительны к влиянию мелких взвешенных частиц диаметром менее 10 микрон (РМ10). Эти частицы составляют обычно 40 - 70% от общего числа взвешенных частиц.

Взвешенные вещества включают неорганическую пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые вещества.