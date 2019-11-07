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Псковича напугал фонарный столб на Рижском проспекте. ФОТО

Пскович обратил внимание на опасный столб уличного освещения возле остановки «Улица Юбилейная» на Рижском проспекте. По его мнению, состояние опоры говорит о том, что она может в любой момент рухнуть на прохожих.

«Интересно, а замена этого столба на остановке произведена будет, только когда он на голову кому-нибудь упадет? К кому потом жаловаться побегут? И еще более интересный вопрос: а никак нельзя заменить его еще до возможных последствий?», - поинтересовался автор поста.

В комментариях пользователи в шутку предложили обмотать опору синей изолентой – «ещё лет 300 простоит». Впрочем, нашли и те, кто отметили, что ситуация совсем несмешная и говорит об «очередной халатности». Оппоненты заявили, что столб и так достаточно укреплен, а также напомнили, что если он пережил недавний сильный ветер в Пскове, то значит, вполне устойчив.

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Фото: Дмитрий Добролюбов, «Жесть по-псковски», ВКонтакте