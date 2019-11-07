Общество

Символы Псковской области установили на 10-метровую кованую карту России в Крыму

В Симферополе установили арт-объект «Время Крыма». Это художественная композиция весом в 15 тонн и размером 4 на 10 метров представляет из себя стилизованную карту России, на которой символически представлены все 85 субъектов РФ. При этом композиция является сборной, эти самые символы изготавливали кузнецы, художники по металлу и сварщики со всех уголков страны- на местах, а затем - уже в Симферополе - закрепляли на карте, установленной в центральном парке города.

Как рассказали псковские кузнецы в социальных сетях, Псков на арт-объекте «Время Крыма» представлен в виде стилизованных псковских крепостных башен, профиля поэта Александра Пушкина, гербовой печати с изображением барса и цифр 60 – цифрового кода региона.



Фото: Искандер Танкист, ВКонтакте

Подготовку же основы арт-объекта взяли на себя мастера Санкт-Петербурга и Крыма. Организаторами создания необычного арт-объекта стала организация «Творческий Союз кузнецов» и Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Отметим, что карта является основанием для солнечных часов, на которую отбрасывает тень ось в виде ангела-хранителя.

Как отмечает издание «КерчьИнфо», всего в создании кованой карты нашей страны приняли участие 300 мастеров.