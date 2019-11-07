Общество

С биографией создателя самого известного в мире автомата познакомили школьников псковские росгвардейцы

Накануне 100-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области провели открытый урок для учеников 6 класса средней общеобразовательной школы № 1 имени Леона Поземского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в начале встречи росгвардейцы рассказали школьникам об известных фактах из жизни Михаила Калашникова, о его роли в укреплении оборонной мощи России, его участии в Великой Отечественной войне. В ходе урока школьники также посмотрели документальный фильм «Легендарный конструктор».

В региональном Управлении Росгвардии подчеркнули, что Михаил Калашников является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно. Главное его достижение – это создание автомата Калашникова. Автомат признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран. На сегодняшний день около ста стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашников.

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за познавательную и интересную беседу.