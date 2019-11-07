Общество

В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Полиция призывает всех граждан, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жителей региона просят, если им стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, обращаться в Управление МВД России по Псковской области и территориальные органы МВД России по Псковской области на районном уровне.

УМВД России по Псковской области обращает внимание жителей региона на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

Телефон доверия УМВД - (8112) 59-22-33.

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Сообщение можно также отправить на сайте УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main или по электронной почте регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России - ukonpskov@mvd.ru.

Конфиденциальность гарантируется.